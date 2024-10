Alice Campello e la nuova vita senza Morata, parla l'amica: "Non posso dire..."

La fine del matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello continua a catalizzare l'attenzione dei media nazionali ed internazionali. Dopo lady Koke, anche la compagna del calciatore Sergio Reguilon, Marta Diaz, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla nuova vita della modella italiana. Di recente la Campello ha deciso di trasferirsi a Milano, lasciando così Madrid, per far stare più vicino i suoi quattro figli al padre, attualmente in forza al Milan. "Sono triste che se ne vada, ma ho già la scusa perfetta per vederla. Parliamo molto e io la amo molto, lei lo sa, la ammiro, la rispetto e non posso dire altro", ha detto la Diaz, commentando la decisione dell'amica.