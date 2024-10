I centimetri di Sinner e la bocca di Alcaraz: Lory Del Santo e il tennis sexy

Sinner e Alcaraz sexy: le parole di Lory Del Santo

I conduttori di "Un Giorno da Pecora", Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, hanno chiesto alla Del Santo di spiegare meglio in che senso Sinner sarebbe cresciuto di 3 cm. La fotografa ha quindi precisato: "L’ho letto sul sito dell’Atp: prima era 1.88, ora è 1.91. Questo lo fa apparire di più, incide maggiormente a livello visivo". Poi ha aggiunto: "Come 'sexagine' assolutamente meglio Alcaraz, sembra disegnato al compasso. Quando scende in campo lui e lo vedi in tv non puoi fare a meno di notare che è naturalmente sexy in tutte le parti del corpo". E Jannik? "Sinner è comunque un bel ragazzo molto intelligente ma la "sexagine" è un’altra cosa", ha concluso la showgirl. Dopo la sua vittoria a Shanghai, dove ha battuto Novak Djokovic in finale, Jannik Sinner continua a dominare la scena tennistica. Questo successo gli permette di mantenere salda la prima posizione nel ranking ATP, davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al tedesco Alexander Zverev. La stagione di Sinner è stata finora straordinaria, consolidando il suo status di uno dei tennisti più forti al mondo e continuando a costruire su una serie di vittorie importanti.