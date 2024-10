Melissa Satta, il calcio e il desiderio mai svelato: "Vorrei rimanere chiusa in ascensore con...."

Melissa Satta ha recentemente partecipato al programma 7 Piani di Cristina Parodi, dove ha parlato della sua vita privata e ha rivelato alcuni dei suoi desideri, tra cui quello di incontrare Carlo Ancelotti, definendolo il suo idolo. L'ex Velina di Striscia la notizia, da sempre una grande tifosa di calcio e del Milan, ha rivelato a sorpresa: "Vorrei rimanere chiusa in ascensore con Carlo Ancelotti, è il mio idolo, vorrei chiedergli un sacco di cose. Gli chiederei come fa a vincere così tanto". Durante l'intervista, Melissa Satta ha fatto anche alcune riflessioni sul significato di essere diventata madre, ricordando la nascita di Maddox nel 2014, avuto dall’amore con il calciatore Kevin Prince Boateng, come uno dei momenti più felici della sua vita.