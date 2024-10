Mourinho e la vita a Istanbul: hotel di lusso, pizza margherita e kebab

La nuova vita di Mourinho in Turchia pare sia all'insegna del lusso. Dopo aver accettato la nuova avventura al Fenerbahce, con uno tipendio da più di 10 milioni di euro a stagione , l'ex allenatore della Roma è approdato in Super Lig. Il suo arrivo nel club turco ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i tifosi, convinti che la sua esperienza e carisma possano portare il club verso nuovi traguardi. Mourinho, accolto con tutti gli onori, è trattato con estrema cura dalla dirigenza.

Stando ad alcune recenti indiscrezioni, la società gli avrebbe offerto un appartamento di lusso nel cuore di Istanbul, ma il portoghese avrebbe optato per vivere in hotel, così come fece anche a Manchester, mantenendo così una certa distanza dalla quotidianità e focalizzandosi esclusivamente sul lavoro.

Mourinho, la vita lussuosa a Istanbul

Nonostante Istanbul offra un contesto diverso rispetto a Roma, Londra o Madrid, l'allenatore continua a mantenere un livello di comfort elevatissimo, in perfetta sintonia con il suo status. José svrebbe scelto lo splendido Four Seasons Hotel, un palazzo del XIX secolo ristrutturato, che si affaccia sulle rive del Bosforo come sua residenza a Istanbul. Nell'esclusivo hotel a cinque stelle una stanza può costare oltre 1000 euro al giorno. Pare che durante il suo soggiorno in Turchia, l'allenatore mantiene una routine semplice: cena quasi sempre con zuppa di pollo, pizza margherita, gelato e acqua frizzante. Anche se esce raramente, talvolta si concede un kebab nel suo locale preferito, dove mangia da solo. Stando a quanto si legge in rete, Mou avrebbe già speso 150mila euro solo per pagare l'albergo.