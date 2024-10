Morata-Alice Campello, botta e risposta social nel giorno del compleanno

Il 23 ottobre 2024 Alvaro Morata festeggia il suo 32esimo compleanno . Si tratta di un anniversario speciale per il calciatore del Milan , che da qualche mese si è separato a sorpresa dalla moglie Alice Campello , infiammando così il gossip nazionale ed internazionale. Nonostante la separazione, la modella ha voluto dimostrare ancora una volta il forte legame che ancora oggi lega i due ex coniugi, facendo gli auguri a Morata con una storia su Instagram, prontamente ripostata con un messaggio. Gesto che se da un lato ha zittito le voci di incomprensioni nella coppia, dall'altro ha sottolineato oltre all'armonia, anche il rispetto e l'affetto che li lega ancora, soprattutto per i loro quattro figli.

Alvaro Morata compie gli anni: gli auguri social di Alice Campello

Alice Campello ha voluto celebrare pubblicamente il compleanno di Alvaro Morata con un dolce messaggio, dimostrando che, nonostante la separazione, rimane fiera del suo ruolo di padre. Nella storia pubblicata di recente su Instagram, ha condiviso una tenera foto in cui si vede il calciatore del Milan abbracciare la piccola Bella, l'ultima dei loro quattro figli. A corredo del dolce scatto, il commento della modella: "Tanti auguri super papi", un chiaro segnale dell'affetto e del rispetto che nutre per lui come genitore. Il calciatore spagnolo, riconoscente per il gentile gesto di Alice, ha replicato prontamente ringraziandola con un semplice ma significativo "Grazie Ali". La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha suscitato diverse speculazioni, tra le tante anche quella relativa al presunto cattivo rapporto dell'imprenditrice italiana con la famiglia di Morata. Un gossip che è stato seccamente smentito nei giorni scorsi dal calciatore, affermando che non ci sono mai stati problemi tra Alice ed i suoi genitori.

Nel corso di una recente intervista rilasciata alla COPE, il giocatore ha dichiarato che non c'è stato un motivo specifico per la fine della loro relazione, ma che "le cose sono semplicemente finite". Morata ha anche parlato apertamente del suo stato psicologico, ammettendo di aver attraversato un periodo molto difficile, con problemi di salute mentale, tra cui depressione e attacchi di panico, che potrebbero aver avuto un impatto negativo sul suo matrimonio. Nonostante avesse il desiderio di impegnarsi per migliorare la relazione, alla fine la coppia ha deciso di separarsi.