Diletta Leotta presa di mira sui social: "Irriconoscibile, sempre più finta"

Diletta Leotta ha ricevuto di recente alcune critiche sotto a un post pubblicato sul suo account Instagram, in cui la si vede ritratta in diversi selfie prima dell’intervista a Verissimo. Il post, se da un lato ha generato tanti apprezzamenti, dall'altro ha dato il via ad una serie di commenti al vetriolo: molti l'hanno accusata sottolineando la mancanza di naturalezza del viso e lasciando ipotizzare quindi qualche altro ricorso alla chirurgia estetica . Tuttavia, Diletta ha spesso dimostrato di affrontare con serenità le critiche, valorizzando il suo percorso professionale e personale.

Diletta Leotta e i ritocchini: la reazione social

"Stop surgering", ha scritto un utente sotto al post di Diletta Leotta, mentre ha fatto eco un altro che ha sottolineato: "Ma siamo sicuri che è Diletta? Mamma mia che cambiamento, ma dico io perché questa donna, mamma, giovane deve continuare a ritoccarsi, settimana dopo settimana cambia viso". Ed ancora: "Irriconoscibile, sempre più finta", ma anche "L'unica cosa che è rimasto originale è il nome". Insomma tante critiche per la compagna di Loris Karius che si appresta ad essere la nuova conduttrice de La Talpa, il game show targato Mediaset che tornerà in onda dopo 16 anni di assenza. Nel corso di una recente intervista a Diva e Donna, il fratello della Leotta, Mirko Manola, ha affrontato anche il tema dei ritocchi estetici riguardanti la sorella. Essendo chirurgo estetico, Manola ha preferito non entrare nel dettaglio per quanto riguarda Diletta, affermando: "Non voglio rispondere a questa domanda". Poi ha aggiunto: "Però posso dire che avere il seno o il naso rifatto ormai è normale e non significa, automaticamente, essere del tutte rifatte. Sto parlando in generale, non di mia sorella, sia chiaro".