Alice Campello, rispunta la fede al dito: è ritorno di fiamma con Morata?

Il gesto social di Alice Campello

Subito dopo il video in accappatoio, Alice ha condiviso un filmato in cui si vede il marito di Tara Davis, lunghista statunitense e campionessa olimpica a Parigi 2024, sostenere l'atleta e motivarla durante una gara ai recenti giochi Olimpici. Un'attestazione di grande amore e di supporto reciproco che ci dovrebbe essere in ogni coppia. A commento delle immagini si legge: "Se la mia relazione non è come questa, non la voglio". Il gesto di Alice, che potrebbe apparire come una frecciata ad Alvaro Morata, ha quindi dato il via a nuove speculazione sull'ormai ex coppia.