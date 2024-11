Asensio, confessioni a sorpresa dell'ex moglie: "Mi sono resa conto..."

Sandra Garal è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte sulla prematura fine del matrimonio con Marco Asensio , annunciata l'11 giugno 2024, a meno di un anno dalle nozze celebrate il 7 luglio 2023. In seguito all'annuncio, sono emerse numerose speculazioni riguardo ai motivi della rottura, inclusi presunti tradimenti. Tuttavia, entrambi hanno smentito tali voci. L'attaccante del Paris Saint Germain aveva dichiarato: "Sandra e io abbiamo deciso di comune accordo di porre fine al nostro matrimonio. Sono stati anni meravigliosi e voglio ringraziare pubblicamente Sandra per tutto ciò che ho vissuto al suo fianco".

Asensio, le rivelazioni dell'ex Sandra Garal

"Alla fine, una rottura o un lutto è un processo. Per me è molto importante identificare come mi sento, sapere cosa ho imparato, la donna che ero e la donna che sono. Non solo da questi ultimi anni, ma per tutta la vita", ha raccontato la Garal nel corso di una recente intervista a El Espanol. Poi ha aggiunto: "Volevo anche aiutare le persone che potrebbero trovarsi nella stessa situazione. Ci sono tante donne che mi scrivono e mi dicono: 'Oh, come ti vedo bene!'. Non è una questione di "quanto ti vedo bene", perché tutti sono cattivi, va bene, hanno le loro giornate... Si tratta di quando è il tuo turno, sapendo come gestirlo nel migliore dei modi".

Al portale ha poi rivelato: "Sono una persona che pensa che tutto nella vita accada per una ragione e dobbiamo affrontarla e la cosa migliore che ci deve capitare capita sempre a noi. È così che l'ho affrontato, è così che la penso. Penso che siano tutti insegnamenti e beh, ovviamente bisogna permettere a se stessi di essere cattivi e ricomporsi e diventare una versione migliore. È impossibile stare sempre bene e i momenti brutti sono buoni. È quello da cui impari di più e sono felice di averli affrontati anche io"...