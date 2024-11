Hulk tra Libertadores e lo scandalo sessuale: figli con l'ex moglie e con...la nipote!

Givanildo Vieira de Souza , l'attaccante brasiliano conosciuto ai più con il soprannome di Hulk e noto per la sua potenza fisica e tiro potente, è una delle figure chiave dell' Atletico Mineiro , ma anche al centro di alcune controversie riguardanti la sua vita personale. Nel 2019, ha iniziato una relazione con Camila Angelo , nipote della sua ex moglie Iran Angelo . La coppia si è sposata nel 2020 ed hanno avuto due figlie: Zaya e Aisha . Una situazione che ha catalizato l'attenzione del gossip, suscitando numerosi dibattiti.

Per annunciare l'arrivo del suo primo figlio con la nipote dell'ex moglie il calciatore aveva scritto sui social: "Oggi con il cuore pieno di gratitudine a Dio, vengo a condividere con voi che per la quarta volta sono benedetto con un altro bambino. Il mio cuore trabocca di tanta felicità e posso solo dire grazie Dio. Non vediamo l’ora di riceverti, bambino, e ti amiamo incondizionatamente. Vieni pieno di salute, piccolo mio”.

Hulk, la storia sentimentale della star

La relazione tra Hulk e Camila Angelo ha suscitato notevole scalpore, poiché il calciatore brasiliano è stato sposato per oltre 12 anni con Irina (zia di Camila), con la quale ha avuto tre figli: Ian, Tiago e Alice. Pochi mesi dopo la separazione da Iran, Hulk ha iniziato una relazione con Camila, ufficializzata nel dicembre 2019. Questo ha generato forti critiche e un profondo dolore pubblico da parte della sua ex moglie, che ha espresso il suo dispiacere sui social media, dichiarando: "Mi sveglio e mi addormento senza capire perché mi sia successo tutto questo. Il dolore è così grande che a volte penso che mi strapperà il cuore. Era una figlia per me" ed ancora "Ho dato tutto a questa ragazza dal momento in cui è nata. Ho sacrificato i miei sogni così tante volte per realizzare i tuoi. E non parlo solo di beni materiali, perché è facile dare quando si hanno i soldi, ma di amore, affetto, attenzione, rispetto... tutto"...