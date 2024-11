"Ha distrutto e manipolato la mia famiglia, tormentato mia sorella. La gente deve sapere"

Cresce la tensione tra Wanda Nara e Mauro Icardi . Dopo la loro separazione dal calciatore del Galatasaray, l'imprenditrice argentina ha ufficializzato la sua relazione con il rapper argentino L-Gante , suscitando reazioni contrastanti. Secondo alcune indiscrezioni, Wanda potrebbe essere perfino in attesa del suo sesto figlio, il primo con il rapper, notizia che avrebbe provocato la furia dell'ex Inter. Ma non è tutto, poiché la showgirl avrebbe denunciato Icardi per maltrattamenti di genere e per la sottrazione di 70mila dollari , dopo che il calcaitore le avrebbe impedito di entrare nel loro appartamento di Buenos Aires al suo ritorno da un viaggio in Brasile con il nuovo compagno .

Wanda Nara e Icardi: le accuse del fratello di Mauro

In questo contesto, membri della famiglia di Icardi hanno espresso le loro opinioni. In particolare, Ivana Icardi, sorella del calciatore, ha manifestato il suo sostegno al fratello, dichiarando: "Saremo sempre presenti". Guido Icardi, fratello del calciatore, ha espresso apertamente il suo disappunto nei confronti dell'ex cognata. In una storia su Instagram: "Oggi è un giorno in cui si festeggia il fatto che finalmente quel disgustoso essere umano lascia la mia famiglia". Ed ancora: "Ora è un problema di qualcun altro". In un'altra storia il fratello di Mauro Icardi ha lanciato un'altra frecciatina: "Ha distrutto una famiglia e ci ha trattato come dei morti di fame, ha voluto tormentare mia sorella, ha voluto manipolare mia madre, ride di noi? La gente dovrebbe sapere".