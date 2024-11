"Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi": clamoroso in tv, cos'è successo

Nei giorni scorsi Wanda Nara ha ufficializzato la sua relazione con il rapper L-Gante, alimentando voci su una possibile gravidanza dell'ex vincitrice di Ballando con le Stelle . La giornalista Yanina Latorre ha svelato il contenuto di una presunta conversazione avuta con l'imprenditrice argentina: "Wanda è infastidita dall'essere giudicata per essere uscita con un ragazzo di 24 anni. Mi ha detto: 'So che è diverso da me, che si esprime in modo diverso, che ha un modo diverso di vivere, ma io mi sono innamorata' ". Poi ha aggiunto: "Mi ha detto che è una relazione seria, che è cresciuta e ne ha parlato con lui che ha bisogno di definire i titoli, di fissare date e un legame. È la fidanzata di Elian , a chiunque piaccia. Hanno una data per festeggiare il loro anniversario. Si sono fidanzati il giorno prima della festa di Bake Off, 11 giorni fa "...

Il triangolo amoroso Wanda Nara, L-Gante e Mauro Icardi

Yanina ha poi proseguito: "Mi ha detto: 'Capisco che sia fonte di confusione perché in questi lunghi mesi è stato molto difficile per me tagliare il legame e mi sta ancora costando molto'. Mi ha anche detto che sta avendo difficoltà a sostenere questa separazione per Mauro, perché sembra che non la capisca. Non ha parlato male di lui, né lo ha criticato, né lo ha umiliato in nessun momento". Concludendo, Yanina ha poi detto: "Ha detto che è anche confusa perché di recente quando Mauro è venuto qui (in Argentina, ndr), tre o quattro settimane fa, si sono mostrati insieme. Che si è bloccata con L-Gante sui social, e l'altro si è riscaldato quando Elian è andato al programma di Susana Gimenez, perché in quel momento ci ha riprovato con Icardi e quella è stata l'ultima volta".