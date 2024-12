Alice Campello svela la verità: "Non riesco ad abituarmi. Morata? Lui mi ha..."

"Sono un'imprenditrice molto ambiziosa e cerco sempre di fare di più. Ho sempre desiderato fare qualcosa di mio e sentirmi importante. Non poteva essere solo “la coppia”.

Nel corso di una recente intervista a Forbes Women, la modella e imprenditrice ha parlato anche del suo rapporto attuale con l'attaccante del Milan, sottolineando che, nonostante la fine della loro relazione, si sentono quotidianamente. Rivelazione che in qualche modo alimenta le speranze dei fan su una possibile riconciliazione.

Alice Campello dopo la separazione: la rivelazione su Alvaro Morata

"Parlo con Alvaro ogni giorno. Non è andato con un'altra, non è successo niente di tutto ciò", ha tenuto a sottolinere l'influencer che ha rivelato la verità. Poi ha proseguito ribadendo l'amore che li ha uniti: "Mi ha amato moltissimo. Mi ha spronato in tutti i miei progetti e mi ha fatto vedere una parte di me che forse non conoscevo. Per me questo è amore". Ha chiarito, inoltre, che non ci sono stati tradimenti o terze parti coinvolte nella separazione, ma piuttosto divergenze personali che hanno portato alla decisione. Alice ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto da Alvaro durante i suoi progetti professionali, riconoscendo il suo incoraggiamento costante. Nonostante le speculazioni su una possibile riconciliazione, la Campello ha chiarito che l'obiettivo principale della coppia è garantire equilibrio e stabilità per i loro figli: "Il mio obiettivo adesso non è tornare insieme, ma stare bene. Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre".

Per affrontare questo difficile e doloroso momento, Alice ha intrapreso un percorso terapeutico, riconoscendo l'importanza di elaborare le emozioni provate in seguito alla separazione, e ha ammesso: "Non riesco ad abituarmi. Sento che ciò che ho vissuto nella mia relazione è stato il più sincero e vero della mia vita. Non ci siamo mai mancati di rispetto e potrei mettere la mano sul fuoco per questo".