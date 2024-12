Cristiano Ronaldo, il nuovo jet extralusso è incredibile: perché e quanto costa

Cristiano Ronaldo, il nuovo lussuoso jet privato

Il jet è dotato di ogni tipo di comfort super lusso e dotato di tecnologie all'avanguardia. Nel Gulfstream si trova una cabina molto spaziosa in grado di ospitare 19 passeggeri e volare per 7.500 miglia nautiche, così da poter garantire a ronaldo e alla sua famiglia di percorrere lunghe distanze senza fare troppi scali. I costi annuali per manutenzione e ore di volo sono tutt'altro che modici, infatti si stima che le spese annue si aggirino intorno ai 2 milioni di euro. Una somma ingente per molti, ma non certo per il calciatore portoghese che dall'Al Nassr, in cui milita dal 2022, percepisce uno stipendio da oltre 200 milioni all'anno.