Thuram in affitto nell'ex attico di Ferragni-Fedez: quanto paga al mese

Dopo diversi mesi, l'attico di lusso, dove hanno vissuto Chiara Ferragni e Fedez per cinque anni, ha finalmente un nuovo inquilino. La prestigiosa abitazione, situata all'ultimo piano della residenza progettata da Zaha Hadid e che vanta 477 metri quadrati di superficie, è stata presa in affitto da Marcus Thuram , attaccante dell’Inter, fratello del centrocampista della Juve Khephren figlio del leggendario Lilian Thuram. La penthouse, resa famosa per essere stata al centro della vita e dei contenuti social dei Ferragnez , era tornata sul mercato da gennaio scorso, quando la coppia si è trasferita in un nuovo superattico situato nella residenza Libeskind 2, sempre a City Life. Dopo pochi mesi, i due hanno vissuto una profonda crisi che li ha portati alla separazione definitiva entro la fine dell'anno .

Thuram, quanto spende nell'ex attico dei Ferragnez

Nonostante la posizione e il prestigio dell'immobile, l'elegante ed esclusiva penthouse era rimasta sfitta per mesi, complice sia l'elevata metratura che il costo di affitto, fissato a ben 35 mila euro al mese. Un mese fa, l’agenzia specializzata in immobili di lusso che gestiva la proprietà ha proposto la casa al giovane attaccante nerazzurro, che non ha esitato a cogliere l’opportunità. L’attico, che oggi ospita Thuram, è un vero gioiello di design e comfort situato all’undicesimo piano della prestigiosa residenza a City Life, Milano. L’immobile, accessibile tramite ascensore privato, dispone di quattro camere da letto, quattro bagni, un ampio salone soggiorno, una cucina moderna e un terrazzo panoramico di 100 metri quadrati con una vista mozzafiato sullo skyline milanese.

Le finiture di altissima qualità, gli arredi progettati su misura per esaltare le linee sinuose e morbide dell’edificio riflettono l’eleganza distintiva del progetto di Zaha Hadid. L’atmosfera interna è resa ancora più esclusiva dall’attenzione ai dettagli e dall’uso di materiali di pregio, pensati per garantire un’esperienza abitativa unica. Unodei punti di forza dell'abitazione è il terrazzo, uno spazio ideale per godersi la città dall’alto, con affacci spettacolari sulla città meneghina, che di sera offre uno scenario incantevole.