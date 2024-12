Neymar e Bruna Biancardi, annuncio social: "Ha ascoltato le nostre richieste"

La notizia dell'arrivo di un nuovo membro nella famiglia di Neymar e Bruna Biancardi ha illuminato il Natale 2024 . Il calciatore dell'Al-Hilal, già padre di tre figli si prepara quindi a dare il benvenuto alla sua quarta figlia , segnando così un ulteriore importante capitolo nella sua vita personale. Il 25 dicembre, durante le festività natalizie, il calciatore e la compagna hanno pubblicato un post congiunto sui social per condividere la loro gioia per l'allargamento della loro famiglia. " Stiamo vivendo una fase così meravigliosa e non potevamo fare a meno di condividere con voi che LUI ha ascoltato ancora una volta le nostre richieste e confermato i nostri piani! ", ha scritto la modella brasiliana.

Neymar e Bruna Biancardi: il gender reveal

Bruna Biancardi ha poi aggiunto: "Benvenuta figlia", svelando così il sesso del nascituro. Ed ancora: "Che tu possa godere di buona salute! Ti aspettiamo per completare ancora di più la nostra famiglia. Che Dio ci protegga da ogni male, Amen!". La festa per la rivelazione del sesso del nuovo bambino di Neymar e Bruna Biancardi è stata un momento intimo e gioioso, perfetto per condividere la loro felicità con i fan e i cari. Nel video pubblicato sui social, la famiglia si è mostrata unita e serena. Nelle immagini condivise sui social, si vede la modella sdraiata sull'erba con in braccio Mavie, mentre Neymar le sta accanto. Nel video, la primogenita della coppia cerca di interagire teneramente con il pancione della madre, mostrando già un legame speciale con il nascituro. Ad attestare l'armonia della famiglia allargata anche la presenza del figlio maggiore di Neymar, Davi Lucca, avuto dalla sua precedente relazione con Carolina Nogueira Dantas.