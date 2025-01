Wanda Nara, dopo Icardi è finita anche con LGante: l'annuncio social

Wanda Nara lascia L-Gante: i motivi dell'addio

"La mia complessa e dolorosa situazione giudiziaria mi ha fatto prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro", ha poi aggiunto Wanda, sottolineando che la difficile separazione da Icardi ha avuto un peso nella sua decisione. Pochi minuti dopo l'annuncio di Nara, LGante ha pubblicato un sorprendente post sui suoi social: "Questa soap opera è finita, finiscila senza di me. Se ti viene in mente di chiedere, non cerco, né ho bisogno di dare chiarimenti o spiegazioni". Il rapper ha quindi preso definitivamente le distanze da tutto ciò che ha a che fare con la sua ormai ex compagna e indirettamente con Mauro Icardi. Negli ultimi giorni, la situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha subito ulteriori sviluppi. Wanda ha accusato pubblicamente Icardi di aver ospitato l'attrice China Suarez nella loro casa a Nordelta, una località esclusiva in Argentina. Secondo quanto riportato, le figlie della coppia avrebbero confuso Suárez per una domestica, ignorando la natura della sua relazione con il padre.