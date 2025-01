Naomi Osaka, è finita con Cordae: l'annuncio social

Naomi Osaka ha annunciato ufficialmente la separazione da Cordae. La notizia è arrivata come uno shock per i fan, data la loro lunga relazione iniziata nel 2019 e la recente nascita della loro figlia, Shai, nel luglio 2023, ma anche per le recenti apparizioni della coppia, dove i due sono apparsi uniti (come avvenuto anche durante la festa di compleanno di Jamie Foxx). La tennista e il cantante hanno spesso condiviso momenti della loro vita insieme, mostrando il loro sostegno reciproco sia nella carriera che nella vita personale.