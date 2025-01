Wanda Nara, LGante distrugge Mauro Icardi: "Molto divertente" 

Nonostante la fine della storia d'amore, L-Gante ha rivelato di essere ancora in contatto con con Wanda, mettendo così a tacere i rumors di una rottura brusca o ostile: "Continuiamo a parlarci, non abbiamo nulla di sbagliato, nulla per cui litigare. Sebbene ancora il dispiacere sia grande, il rapper ha ammesso di non aver avuto tempo per riflettere a causa dei suoi impegni lavorativi. Nel corso dell'intervista un altro tema affrontato è stato quello della presunta rivalità con Mauro Icardi, (ex) marito di Wanda (il divorzio non è stato ancora formalizzato). Alcuni rumors riportavano di un rapporto teso tra i due uomini, soprattutto a causa delle chat trapelate in cui Icardi avrebbe parlato negativamente di L-Gante. Sorprendendo tutti, però, il cantante ha minimizzato queste tensioni, dichiarando: "Mi scrive sempre per farmi gli auguri, per giocare a pallone, per mangiare qualcosa. Lo capisco, è molto divertente". Parole che sorprendono considerando i precedenti, ma attestano altresì la volontà del rapper di smorzare i toni, rispetto a dinamiche personali e mediatiche che lo hanno visto protagonista insieme all'imprenditrice e al giocatore del Galatasaray.