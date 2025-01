Marco Borriello, nuovo amore? Tenerezza a Milano con la nuova fiamma: chi è

Marco Borriello sembra aver iniziato il 2025 con un’importante novità nella sua vita sentimentale. L’ex calciatore pare abbia una nuova fiamma, Eleonora Preziosi, che ha suscitato grande curiosità tra i fan anche per essere la figlia di Enrico Preziosi, noto imprenditore e storico presidente del Genoa durante gli anni in cui Borriello ha brillato come attaccante per il Grifone. La relazione tra i due sarebbe stata di recente confermata dopo alcuni avvistamenti dei due nel centro di Milano e scatti pubblicati dalla rivista di gossip Chi.

Marco Borriello: chi è Eleonora Preziosi

Marco Borriello e Eleonora Preziosi sono apparsi sereni e complici, passeggiando tranquillamente per le vie del capoluogo meneghino nonostante l’attenzione dei curiosi e dei paparazzi. Oltre ad essere la figlia del fondatore del Gruppo Giochi Preziosi, Eleonora è legata al mondo dell’imprenditoria. Il rapporto con l’ex calciatore potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella vita di Borriello, che in passato è stato spesso sotto i riflettori per la sua carriera e le sue relazioni. Dal 2004 al 2009, è stato protagonista di una delle storie più chiacchierate dello showbiz italiano, ovvero quella con Belen Rodriguez. La relazione, intensa e appassionata, si è conclusa poco prima che la showgirl argentina iniziasse la sua avventura sull'Isola dei Famosi. Successivamente, si è parlato di un flirt con Eleonora Abbagnato, sebbene mai ufficialmente confermato dai diretti interessati. Borriello ha poi vissuto una storia con Susanna Petrone, valletta del programma Guida al Campionato, seguita da una relazione con Nina Senicar tra il 2010 e il 2011. Qualche anno dopo, il suo cuore è stato conquistato dalla modella brasiliana Camilla Morais. Infine, nel 2021, alcune indiscrezioni lo hanno accostato a Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, anche se questa relazione non è mai stata ufficializzata.