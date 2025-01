Eleonora Preziosi e Marco Borriello, cosa c'è di vero: arriva il post social

Marco Borriello ha fatto chiarezza sui social dopo le recenti indiscrezioni pubblicate sul settimanale Chi, che lo volevano in coppia con Eleonora Preziosi, figlia dell'ex patron del Genoa nonché proprietario della nota azienda dedicata ai giochi per bambini. "Voglio chiarire una volta per tutte che non sono fidanzato con Eleonora Preziosi né con nessun'altra persona al momento. Tutte le voci che stanno circolando sono infondate e frutto di pura fantasia. Vi invito a rispettare la mia privacy e a non dare credito a notizie non confermate da me direttamente. Grazie", ha scritto l'ex calciatore sul suo account Instagram. Poi ha proseguito: "Tra l'altro queste foto sono di novembre e a pranzo c'era anche la sua famiglia al completo. In ogni caso sono prive di qualsiasi fondamento. Tanto per fare chiarezza, con affetto Marco".