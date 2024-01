"Berlusconi? Un aneddoto per ognuno del Milan. Il mio era su Belen"

Marco Borriello, l'aneddoto su Berlusconi e Belen

L'ex calciatore ha svelato alcuni simpatici aneddoti riguardanti Berlusconi (scomparso lo scorso giugno) di quando era ancora proprietario del Milan e contemporaneamente militava in ruoli di primo piano in politica: "Veniva poco al campo, perché era presidente del Consiglio all'epoca. Veniva a trovarci in albergo quando giocavamo a Roma e ricordo che per ognuno di noi ricordava un aneddoto". Poi, sorridendo, ha svelato cosa gli chiedeva Berlusconi: "Come va con Belen? ", "Andava sul tecnico", ha commenta ironico Alciato e Borriello, scherzosamente: "Era molto simpatico, la prendevamo a ridere". La showgirl argentina e l'ex calciatore hanno avuto una relazione dal 2004 al 2008. Anni in cui l'ex Milan e Juventus è stato al centro del gossip proprio per il flirt con la modella diventata in breve tempo un personaggio di spicco dello showbiz. La conduttrice ha sempre parlato bene del suo ex partner, in una recente intervista ha detto di lui: "Marco l'ho sempre visto in questi anni. È una persona alla quale voglio bene". Nel 2015 era stata diffusa una telefonata tra Berlusconi e Belen Rodriguez (che recentemente ha confermato il gossip riguardante il flirt di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, mentre lui era ancora sposato all'argentina) e durante la quale si fece riferimento alla relazione con Borriello. L'ex fondatore Mediaset aveva chiesto a Belen se fosse finita la storia con il suo compagno. Domanda che aveva trovato la risposta laconica della showgirl, entusiasta invece della sua nuova avventura televisiva a Scherzi a parte. ...