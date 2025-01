Icardi fa a pezzi Wanda Nara: "Bugiarda e manipolatrice", dettagli mai svelati

Icardi, nuove accuse contro Wanda Nara

Icardi ha poi proseguito il suo sfogo scrivendo: "Quando sono finite le sue 'vacanze', voleva impormi di consegnare le mie figlie, che da 20 giorni stava manipolando con chiamate perché loro stesse le dicevano che non volevano andarsene da casa di papà. Che erano felici vivendo in un ambiente familiare, divertente, con bambini della loro età dove nessuno faceva commenti cattivi e irrispettosi sulla loro madre". Lo sfogo del calciatore non è finito: "6. Come se fosse poco… Ha assicurato alle sue figlie che sarebbe venuta a prenderle il 5 gennaio, l'hanno aspettata vestite e piene di aspettative e un'altra volta non è venuta… E solo il 6 gennaio dopo che i miei avvocati sono intervenuti sono riuscito a ottenere che prendesse le sue figlie in una stazione di servizio come richiesto. 7. Io non parlo mai male alle mie figlie della loro mamma". "Né racconto che ha deciso di rompere la famiglia per la persona che è stato il suo amante per tre anni e che ha finto di riciclare come 'fidanzato'... e per il quale si è trasferita in Argentina per 2 anni quando le bimbe andavano a scuola in Turchia! Di fatto… Non è stata in Argentina solo i 3 mesi in cui il suo fidanzato era in galera". Al punto 8 Mauro Icardi si è rivolto senza nominarlo al rapper argentino L-Gante (ultima fiamma di Wanda Nara) e fatto riferimento al flirt della showgirl con Keita Balde: "Che sappia il signor 'Fidanzato' che è stato tanto ingannato quanto me... perché a gennaio 2023 si è incontrata con il giocatore senegalese a Dubai, mentre il 25 gennaio 2023 era il compleanno di suo figlio che stava con i suoi fratelli, sorelle e familiari e stavano festeggiando e lei è arrivata alle 23:30... cioè 30 minuti prima che il compleanno di suo figlio finisse". "Lavorare, poteva farlo in "Europa… infatti lo ha fatto con grande successo in Italia… Perché le nostre figlie non hanno mai vissuto in Argentina" e ancora: "10. La signora mi vuole ridicolizzare in pubblico… Però a me inorgoglisce aver lottato e pregato fino all'assurdo per salvare la nostra famiglia come le mie figlie molte volte mi hanno chiesto e chiedono". E poi: "11. Nell'affanno di ridicolizzarmi non le importa il danno che fa ai suoi figli e alle sue figlie quando la sessualità della loro madre, del loro padre e patrigno diventa virale e i bambini devono guardare con vergogna i loro amici… Chiarendo che la sua rabbia e la sua guerra sono più importanti dei suoi figli"...