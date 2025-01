Carolina Stramare svela un retroscena legato alla figlia: "Non ci sarebbe stato nome più azzeccato"

Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019, ha di recente annunciato la nascita della prima figlia, Bianca, avuta dal calciatore Pietro Pellegri. Nelle scorse ore la modella ha svelato qualche altro dettaglio riguardo al nome della piccola. Rispondendo ad un fan che le ha chiesto su Instagram come mai avessero scelto tale nome per la bambina, l'influencer ha replicato: "Eravamo indecisi tra due nomi femminili". Poi ha proseguito: "Avevamo più scelta sul maschietto, quindi sulla bimba è stato piuttosto semplice". Ed ancora: "Lo abbiamo scelto a luglio, e non abbiamo più cambiato idea. Bianca mi piace molto e ora che è qui con noi penso non ci sarebbe stato nome più azzeccato. Mi fa pensare ad una bambina educata, pura, buona e per ora si sta dimostrando proprio così".