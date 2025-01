Icardi in Procura, l'ultima mossa distrugge Wanda Nara: "Assistenza psichiatrica"

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a catalizzare l'attenzione del gossip internazionale ed arricchirsi di nuovi colpi di scena. Lunedì 13 gennaio, il calciatore del Galatasaray si è presentato in Procura per sottoporre il suo cellulare ad una perizia, nel tentativo di chiarire la presunta violazione della privacy della conduttrice di Bake Off Argentina e di verificare la presenza o meno di video o fotografie che potrebbero costituire una violazione legale . Ad accompagnare l'ex Inter in tribunale è stata China Suarez , la nuova compagna del calciatore, che ha preferito rimane in auto per sottrarsi alla stampa. L'attaccante è entrato nell'edificio cercando di mantenere un profilo basso, indossando occhiali scuri e cappellino.

Icardi e Wanda Nara: il tribunale e lo psicologo

Sebbene il calciatore abbia consegnato il cellulare per effettuare un'analisi, rispondendo così alla richiesta del giudice in ordine alla richiesta avanzata da Nara al Tribunale civile, il legale dell'argentino ha spiegato che c'è una strategia per proteggere la privacy del suo cliente: "Il giudice gli ha ordinato di consegnare il cellulare e i codici o gli schemi per accedere al suo contenuto". Ed ancora: "Ha l'obbligo di portare il suo telefono ma è protetto dalla legge per conservare le password fino alla sentenza del tribunale". L'avvocato ha poi negato l'esistenza di contenuti compromettenti di terze parti: "La causa dice che ci sono video con terze parti, ma quei video non esistono, non sono sul cellulare". In questo modo il cellulare di Icardi è stato reso inutilizzabile, a meno che la polizia non riesca a sbloccarlo. La battaglia legale tra Icardi e Wanda Nara sembra dunque destinata a durare ancora per molto tempo. Nel frattempo a rivelare la delicata situazione emotiva di Wanda Nara è stata nelle scorse ore Yanina Latorre, dicendo che l'imprenditrice è "distrutta", che ha fatto ricorso ad un'assistenza psichiatrica e colpita dalla presenza di China Suarez durante la convocazione in tribunale. A complicare le cose ci sarebbe anche l'imminente compleanno di Francesca, la primogenita della coppia, il 19 gennaio. Secondo Yanina, Mauro seppur invitato non vorrebbe partecipare alla festa, mentre Wanda pare non voglia che sua figlia passi quel giorno con il padre.