Valentino Rossi, nuova vita da papà bis: "Mi sveglio presto e preparo il latte"

Valentino Rossi è stato ospite a Radio Deejay, dove ha parlato della sua vita familiare con Francesca Sofia Novella e della gioia di essere papà di Giulietta , nata nel marzo del 2022, e di Gabriella , nata il 4 gennaio 2025. La leggenda di motociclismo si sta calando sempre più nei panni di super papà, una realtà che, come raccontato a Nicola Savino e Linus, ha completamente rivoluzionato la sua vita quotidiana. Quando gli è stato chiesto se continua a svegliarsi tardi, il Dottore ha replicato: " Diciamo che l'arrivo della prole ha completamente cambiato le carte in tavola. Adesso ci svegliamo prima perché bisogna portare la Giulietta a scuola e poi io sono quello del latte la mattina. Io faccio il latte. Massimo alle 7:45 tocca svegliarsi. Per fortuna Gabriella dorme la notte, è tranquilla ".

Valentino Rossi si confessa a Radio Deejay

Francesca Sofia Novello ha rivelato nei giorni scorsi che la nascita di Gabriella è avvenuta tramite un cesareo programmato dopo essere stata ricoverata d'urgenza. L'annuncio è stato dato sui social con tanto di foto: "Benvenuta Gabriella 4.01.25, il nostro cuore esplode d'amore", si è letto nella didascalia di un tenero scatto condiviso dalla coppia, che ritrae la neonata insieme ai genitori. La foto ha ricevuto numerosi like e commenti, tra cui quello di Marta Vincenzi, moglie di Luca Marini, fratello del Dottore: "Benvenuta amore, la tua cuginetta non vede l’ora di conoscerti!!". La coppia ha deciso di seguire la stessa linea di riservatezza adottata per la primogenita, non mostrando il volto della nuova arrivata sui social. Nel corso dell'intervista a Radio Deejay Valentino ha ricordato anche i suoi trascorsi fuori dalle piste. "Si racconta che dopo una serata in discoteca hai vinto una gara, è vero?", hanno domandato i conduttori del programma radiofonico. Rossi ha replicato con la sua solita ironia: "Con gli anni queste storie diventano mitologiche, ma non posso dire che non sia successo di aver fatto un po' tardi prima di una gara". L'intervista è poi proseguita parlando della '100 Km dei Campioni', gara organizzata nella sua tenuta di Tavullia. A trionfare sono stati Diogo Moreira e Thomas Chareyre, che hanno battuto i favoriti Valentino Rossi e suo fratello Luca Marini.