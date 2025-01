Karius se ne va in Germania: la reazione social di Diletta Leotta

Diletta Leotta e Loris Karius sono in procinto di vivere una nuova fase della loro vita matrimoniale e non solo. La coppia, che si è sposata nel giugno del 2024 in Sicilia, dovrà vivere per i prossimi mesi "separata" a causa non certo di una crisi sentimentale, bensì per il nuovo impegno professionale del calciatore, che è stato infatti ingaggiato dallo Shalke 04 e quindi dovrà vivere in Germania. Il calciatore ha dichiarato al sito ufficiale del nuovo club: "Le trattative con i rappresentanti del club sono andate tutte molto bene e non vedo l'ora di allenarmi con la squadra". Ed ancora: "Lo Shalke 04 è un grande club con tifosi molto appassionati, una cosa che ho avuto già modo di percepire durante le mie precedenti visite qui come giocatore".