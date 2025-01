Elisabetta Canalis torna a Los Angeles dopo gli incendi: "Per fortuna sei qui...."

Elisabeta Canalis è tornata a far parlare di sé per un post condiviso nelle scorse ore sui social, con il quale ha annunciato il suo ritorno a Los Angeles, città colpita recentemente da devastanti incendi. Per una coincidenza fortuita, l'ex Velina si trovava in Italia nel momento in cui i roghi stavano sconvolgendo la California. Da lontano la Canalis ha comunque sostenuto e rivolto pensieri e parole emozionanti per la comunità americana. Nel suo ultimo messaggio social, la showgirl ha rivolto parole affettuose anche per il suo compagno di viaggio, Nello , protagonista di alcune storie condivise da Elisabetta sui social.

Elisabetta Canalis, il toccante messaggio social per Nello

"Siamo partiti da Los Angeles durante gli incendi lasciandoci alle spalle tante preoccupazioni....per fortuna tu sei sempre al mio fianco, compagno di avventure e antidoto alle preoccupazioni! Mi rendo conto che condividiamo veramente tutto, i miei amici ti amano e le persone per strada quando ti vedono sorridono perché tu trasmetti allegria. Cosa farei senza di te? Altre 24 ore qui e poi si torna a casa a LA, sempre insieme, sei il mio cuore Nello", ha scritto Canalis sul suo account Instagram a corredo di alcuni scatti in cui la si vede insieme al suo amato amico a quattro zampe. Nei giorni scorsi la Canalis, che vive a Los Angeles insieme alla figlia Skyler Eva (avuta dal matrimonio con il chirurgo Brian Perri), era partita per l'Italia in concomitanza degli incendi che hanno colpito la California. La showgirl ha voluto rassicurare tutti spiegando di essere tornata nel Bel Paese per assistere una persona a lei cara durante un intervento medico e per alcuni impegni di lavoro. Negli ultimi giorni la Canalis ha espresso tutta la sua preoccupazione in particolare per gli animali coinvolti nei roghi, attestando così ancora una volta la sua vicinanza al mondo animale. Di recente, Elisabetta ha raccontato di essere una Foster mom, una persona che accoglie temporaneamente cani salvati da situazioni di abbandono o maltrattamenti, contribuendo così alla loro cura e riabilitazione.