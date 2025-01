Giovanna Civitillo in ospedale, le reazioni di Amadeus e dei vip: "Poteva andare molto peggio"

Giovanna Civitillo , moglie del conduttore Amadeus , ex direttore artistico del Festival di Sanremo, ha condiviso nelle scorse ore uno scatto su Instagram dove la si vede in ospedale con un tutore al braccio ed una piccola escoriazione al mento. La foto ha preoccupato amici e fan, ma la didascalia ha rassicurato tutti: " Poteva andare molto peggio!". Ed ancora: "Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano ".

Giovanna Civitillo, l'incidente e i messaggi social

Il post di Giovanna ha ricevuto il supporto di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali anche Chiara Ferragni, Orietta Berti e Matilde Brandi, oltre naturalmente al marito, Amadeus, che ha lasciato un emoticon a forma di cuore per attestare il suo amore e la sua vicinanza in questo delicato momento. Anche Simona Ventura ha commentato, scrivendo: "Ma Gio, riprenditi presto". Non è la prima volta che Civitillo si è trovata ad affrontare una situazione del genere. Nel 2018 aveva infatti raccontato di un piccolo incidente avuto cadendo dall'hoverboard, che le aveva causato una frattura al gomito sinistro. Anche in quella circostanza, aveva condiviso con i fan l'accaduto, sdrammatizzando con ironia. Al momento non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica dell'incidente, ma stando alle sue parole su Instagram, la situazione appare sotto controllo, anche se poteva avere delle conseguenze più gravi.