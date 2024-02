Amadeus in lacrime, la sala stampa si ferma: standing ovation Sanremo

Sanremo 2025, le parole dell'ad Roberto Sergio

"Sono molto soddisfatto", ha detto l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio sui risultati del quinto festival di Sanremo condotto da Amadeus. Su un eventuale sesta direzione artistica (anche se esclusa al momento dal conduttore tv), Sergio ha detto in conferenza stampa: "Ne riparliamo tra 15-20 giorni. Adesso lasciamo decantare la cosa...". E poi passato ai ringraziamenti: "Un grande grazie ad Amadeus - dice Sergio - che ha materializzato l'anima del Servizio Pubblico, la capacità di essere inclusivo, elegante, di divertire con leggerezza, di fare un Festival davvero per tutti, avvicinando anche e soprattutto i più giovani. Per non parlare poi della qualità dell'offerta musicale e dello spettacolo, e senza dimenticare i momenti di riflessione: temi come la violenza contro le donne, le morti sul lavoro, la malattia, la condizione umana sono stati affrontati con profondità e hanno trovato nel Festival occasione di raggiungere un pubblico enorme che magari, anche solo per un attimo, si è fermato a riflettere su quanto quei temi siano urgenti, ineludibili e interpellino ciascuno di noi. Un altro grande grazie va a Fiorello per la sua grandissima generosità, il suo non tirarsi mai indietro anche come co-conduttore della serata finale, ma anche per quanto fatto nel cuore della notte, con il suo stile e la sua inconfondibile capacità di intrattenere e far sorridere con intelligenza. Ormai è ufficialmente l'uomo capace di portare il prime time in ogni ora del giorno"