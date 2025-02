Icardi, dopo lo shopping a Milano vola in Turchia con China Suarez: i problemi in aeroporto

Icardi e China Suarez: i problemi all'arrivo in Turchia

La presenza dell'attrice a Istanbul ha suscitato curiosità, soprattutto considerando le precedenti speculazioni sul futuro professionale di Icardi. Alcune fonti avevano ipotizzato che l'attrice potesse influenzare la decisione del calciatore riguardo al suo contratto con il Galatasaray, suggerendo un possibile trasferimento in Italia o Spagna. Attualmente, Icardi è in fase di recupero da un infortunio al legamento crociato anteriore e al menisco del ginocchio destro. Il club turco ha richiesto il suo ritorno a Istanbul per proseguire la riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico della squadra. Nel corso del loro recente viaggio a Milano, la coppia è stata paparaazzata in un noto locale meneghino, dove però non sono apparsi particolarmente affiatati. Stando a quanto raccontato da Yanina Latorre, i due sarebbero stati visti "senza parlarsi molto e con il proprio cellulare, oltre a decidere di sedersi uno di fronte all'altro e non accanto". Nel corso del loro breve soggiorno nel capoluogo lombardo, Icardi e China hanno avuto tempo anche per dedicarsi allo shopping. In alcune foto condivise sui social, l'attrice ha sfoggiato una nuova Birkin ad edizione limitata di Hermes dal valore di 50mila euro.