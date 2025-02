Ashlyn Castro in tribuna al Bernabeu: chi è la nuova lady Bellingham 

Jude Bellingham è tornato a far notizia non più per la squalifica procuratasi a causa del cartellino rosso ricevuto durante la partita contro l'Osasuna, bensì per essere stato avvistato in tribuna durante la partita Real Madrid-Girona insieme alla madre, il suo entourage e la nuova fidanzata, Ashlyn Castro. La presenza della modella al fianco del calciatore non è passata quindi inosservata, alimentando così il gossip circa un loro flirt in corso.