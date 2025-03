"Kyle Walker, notte brava a Milano con due donne": ma per alcuni la verità è un'altra

Kyle Walker, attualmente in prestito al Milan, è tornato a far parlare di sé per alcune recenti rivelazioni fatte dai tabloid britannici, che non smettono mai di seguirlo, per una presunta serata che il calciatore avrebbe trascorso a Milano. Dopo che sua moglie, Annie Kilner, e i loro quattro figli sono tornati nel Cheshire, il giocatore inglese sarebbe stato fotografato in compagnia di due donne durante una serata, dopo aver cenato al ristorante dell'albergo dove alloggia e trascorso qualche ora al Tocqueville 13, una nota discoteca milanese situata in Corso Como.