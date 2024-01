Kyle Walker, una terza donna oltre alla moglie e all'amante: che succede

Kyle Walker sembra essere sempre più nei guai. Negli ultimi tempi la vita privata del calciatore del Manchester City ha alimentato non poco il gossip internazionale: le recenti rivelazioni dell'amante Lauryn Goodman (madre di due dei suoi cinque figli, il sesto è in arrivo) hanno portato all'inevitabile allontanamento della moglie del giocatore, Annie Kilner .

Kyle Walker, spunta la terza donna

Stando alle recenti rivelazioni del tabloid inglese "Sun", tra il 2019 e il 2021 Walker avrebbe avuto anche una seconda presunta amante oltre l’influencer Lauryn Goodman e sua moglie Annie Kilner. Il giornale non ha svelato l'identità della donna, che sembrerebbe essere una modella. Pare che il giocatore del Manchester City le avrebbe perfino chiesto “di avere pure dei bambini insieme”. Walker ha già cinque figli (tre avuti dalla moglie, due dalla Goodman) e uno è in arrivo. I compagni di squadra sembrerebbe fossero al corrente anche della nuova amante. Il loro primo incontro sarebbe avvenuto in un locale nel gennaio 2019, quattro mesi prima della separazione temporaneamente tra Kyle e sua moglie, Annie Kilner (con la quale dopo si sarebbe riconciliato fino a sposarsi), e trovare ulteriore ristoro tra le braccia di Lauryn.