Fritz, la fidanzata vittima di un tentato rapimento ad Acapulco: cosa è successo

Morgan Riddle , nota influencer e fidanzata del tennista Taylor Fritz , ha di recento sorpreso per condiviso su Instagram alcune esperienze di viaggio particolarmente spaventose vissute negli ultimi anni. Tra questi episodi, anche quello riguardante un tentato rapimento avvenuto ad Acapulco, in Messico. Stando alle rivelazioni fatte, due uomini avrebbero cercato di afferrarla mentre si trovava sulla spiaggia , costringendola a correre e urlare per chiedere aiuto alla sicurezza dell'hotel.

Fritz, le disavventure in vacanza di Morgan Riddle

Morgan Riddle ha citato altri incidenti inquietanti vissuti, oltre quello di Acapulco, come essere stata vittima di effrazioni in appartamenti Airbnb a Santorini, Ibiza e Londra, tutte avvenute mentre era presente nelle abitazioni. La compagna di Fritz ha anche raccontato di essere stata folgorata a Eastbourne e di aver sofferto di intossicazioni alimentari in diverse città, tra cui Parigi, Melbourne e Acapulco. Tra gli altri momenti ricordati dalla Riddle anche quello vissuto stavolta insieme a Frtiz, risultati entrambi positivi al Covid: "Chiusi in una quarantena governativa di otto giorni in Corea del Sud". Durante questo periodo di convivenza forzata, pare che il tennista abbia costretto la sua compagna ad allenarsi con lui. Morgan ha concluso questa singolare carrellata di ricordi scrivendo: "Morale della favola: viaggiare è divertente, ma siate vigili, ragazze".