L'ex Lazio con un patrimonio che straccia quello di Ronaldo: di chi si tratta

Louis Saha , ex calciatore francese noto per aver giocato in club come Lazio, Fulham, Manchester United ed Everton, ha intrapreso una carriera imprenditoriale di grande successo dopo il ritiro dal calcio nel 2013. Nello stesso anno, ha co-fondato AxisStars , una piattaforma che offre un ambiente sicuro per atleti professionisti ed entertainer, facilitando connessioni importanti e vantaggiose con partner fidati.

Louis Saha, il patrimonio miliardario dell'ex Lazio

AxisStars si propone di supportare i professionisti nella gestione delle loro carriere, offrendo accesso a risorse fidate attraverso un'applicazione semplice. La piattaforma consente agli atleti di scoprire e candidarsi per opportunità commerciali in tutto il mondo, supportandoli nell'espansione della loro rete professionale e preparandoli per le transizioni di carriera. Grazie al successo della sua società, Saha ha accumulato un patrimonio netto stimato in circa 4,3 miliardi di sterline, superando di oltre sette volte quello del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, il cui patrimonio è stimato in circa 600 milioni di sterline. Un risultato che attesta quindi la grande capacità dell'ex Lazio di trasformare la sua esperienza nel calcio in un'impresa imprenditoriale di successo, offrendo servizi preziosi alla comunità degli atleti professionisti.