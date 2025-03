Mané papà, gesto per la figlia: chi è la moglie che ha solo diciannove anni

Sadio Mané , l'attaccante senegalese di 32 anni attualmente in forza all' Al-Nassr , ha recentemente annunciato la nascita della sua prima figlia con la moglie Aisha Tamba, di 19 anni. La coppia si è sposata il 7 gennaio 2024 a Dakar, in una cerimonia privata che ha sorpreso molti, poiché la loro relazione era stata mantenuta lontana dai riflettori. La relazione tra Mané e Aisha è iniziata quando lei aveva 16 anni. Secondo quanto riportato, Mané ha notato la ragazza per la prima volta durante una visita della giovane e di sua madre alla famiglia del calciatore.

Mané diventa padre: il gesto social dell'Al Nassr

Successivamente pare che Mané abbia manifestato tutto il suo interesse alla famiglia di lei, seguendo le tradizioni culturali senegalesi, e ha contribuito al suo percorso educativo finanziando i suoi studi. Citando il versetto 46 della Surah Al-Kahf, che è stato tradotto in inglese, il calciatore ha detto: "La ricchezza e i figli sono l'ornamento della vita di questo mondo. Ma le buone opere che persistono hanno una ricompensa migliore presso il tuo Signore e una buona speranza". Il video pubblicato dall'Al Nassr ha raccolto oltre 14mila like sulla piattaforma di social media X al momento della stesura, con il passaggio del Corano che sembra riaffermare la sua fede e il suo impegno per l'Islam. A commento del video, Al-Nassr ha scritto: "Una nuova benedizione per Sadio Mane! Auguro a lui e alla sua famiglia una gioia infinita". Inoltre Mané durante l'ultima partita ha festeggiato mimando proprio il gesto della culla. Successivamente è stato condiviso in rete anche un video della cerimonia di battesimo di Animata, che mostra i membri della famiglia ballare e applaudire per festeggiare.