Khusanov idolo per il passaggio al Manchester City: è stato accolto così in Uzbekistan

Abdukodir Khusanov , il calciatore che lo scorso 20 gennaio è stato ufficialmente ingaggiato dal Manchester City per 40 milioni di euro (firmando un contratto fino al 2029), è stato destinatario di una piacevole sorpresa al suo rientro in Uzbekistan , dove sarà impegnato con la nazionale. Il calciatore rappresenta un vero e proprio idolo nella sua terra e per questo motivo che gli è stato fatto un omaggio prestigioso: una vettura di notevole valore.

Khusanov, il regalo extra lusso ricevuto dopo il ritorno a casa

A documentare il momento del rientro in patria di Khusanov è stato un video, diventato presto virale sui social. Nelle immagini si vede che gli gli amici ed i connazionali del calciatore gli hanno fatto trovare il prezioso regalo: una nuovissima Mercedes G-Class, un SUV di lusso che ha un prezzo base di 130mila euro. Stando ai rumors, l'idea dell'autovettura sarebbe stata di Ulugbek Asonboev esponente di spicco del calcio locale ed ex agente del calciatore. Nelle immagini circolate in rete, Khusanov è apparso emozionato e quasi imbarazzato dopo aver ricevuto l'inaspettato dono. Le parole dedicate al giocatore: "Per tutto quello che fai nel calcio, con la speranza che possano esserci più ragazzi come te a illuminare il Paese. Congratulazioni".