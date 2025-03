Wanda Nara-Icardi, separazione ufficiale. Lui scrive alle figlie: "Ci riabbraceremo"

Mauro Icardi, il gesto social dopo l'ufficialità della separazione da Wanda Nara

Nelle scorse ore Mauro Icardi ha scritto alcune Instagram stories, dove si legge: "Mi sembra che quelli che mi hanno dato del bugiardo nel divorzio sono scomparsi o non sanno come ribaltare le bugie raccontate una settimana fa, o mi sbaglio? Mi sembra che quelli che hanno detto che l’ho fatto in Italia perché non volevo divorziare, abbiano finito gli argomenti o mi sbaglio? Mi sembra che chi dice dati FALSI, come sempre, non sa dove andare a nascondersi dopo aver inventato tanto o sbaglio?". Poi ha proseguito: "Ormai è tutto ufficiale, e con la sentenza in mano! Ho voluto aspettare in silenzio qualche giorno per smascherare come sempre i mitomani… come dissi qualche settimana fa “il circo continua finché c’è chi applaude ai clown”. Diversi clown sono comparsi lungo la strada e la verità poi viene sempre alla luce. Lotterò fino all’ultimo momento per togliere le maschere a tutti coloro che sono complici e fanno del male alle mie figlie. Come ho detto il primo giorno. Vado contro tutto e contro tutti a testa alta per fare bene le cose. Che sia fatta giustizia"...