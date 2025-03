Wanda Nara-Icardi-China Suarez: quel "rovinafamiglie" può costare caro

Wanda Nara e China Suarez: la guerra legale ed il maxi risarcimento

Al centro della querelle giudiziaria ci sarebbero le continue citazioni pubbliche di Wanda Nara, facendo riferimenti negativi nei confronti della modella, soprattutto per il Wandagate, scoppiato nel 2021 in seguito al presunto tradimento del calciatore del Galatasaray (allora sposato con la showgirl) e la China. Da allora l'attrice argentina è stata spesso definita come la rovinafamiglie, cosa che a suo dire avrebbe intaccato la sua reputazione. Secondo le indiscrezioni di Rivaroy "il processo include le dichiarazioni di Wanda nel programma di Susana Gimenez". Ed ancora: "È un processo molto lungo, e poi iniziano a maturare gli interessi, chissà come andrà a finire". Nei mesi scorsi Yanina Latorre aveva fatto sapere: "Il tribunale ha respinto la richiesta di China contro Wanda, ha chiesto 50 milioni (di pesos) per la diffusione delle chat, ma il giudice ha disposto diversamente".