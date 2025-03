Diletta Leotta e la poliziotta: "Mi ha strizzato le tette e fatto il solletico ai piedi"

"Diletta Leotta, con quanti calciatori di Serie A sei stata?"

Domande diverse, stesse risposte. Qualcosa non quadra, ma proviamo a capirne di più. In un breve filmato condiviso sul suo account Instagram (che gioca proprio sull'attenzione dello spettatore che dovrebbe guardare l'intera clip prima di giudicare così come leggere l'intero articolo...) Corti sembra porre a Diletta domande molto intime alle quali lei risponde prontamente e senza imbarazzo alcuno: "Quanti sono i calciatori di serie A con cui sei stata?". E lei: "Venti". E poi: "Qual è il politico più sexy?". La Leotta non ci pensa troppo e replica: "Salvini". Si torna sullo sport: "Sei mai stata con un calciatore sposato?", chiede Corti "Si". "E qual è la tua squadra del cuore?" Il Milan". E poi l'ultimissima domanda, scomodissima, su due leggende del calcio italiano: "Chi ti fa più sangue tra Totti e Del Piero?". E Diletta anche in questo caso non sembra avere dubbi: "Alex Del Pierooo". Anche a voi sembra irreale, vero? In effetti lo è...