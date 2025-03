Dani Alves assolto, la reazione social di Joana Sanz: "Per due anni mi avete...."

Joana Sanz, lo sfogo social dopo l'assoluzione di Dani Alves

Dopo aver trascorso 14 mesi in detenzione preventiva, l'ex calciatore era stato rilasciato nel marzo 2024 previo pagamento di una cauzione milionaria, ma con alcuni obblighi e restrizioni. L'ex moglie di Dani Alves, Joana Sanz, ha commentato l'assoluzione con un messaggio sui social dove si legge: "Mi hanno preso di mira, insultato, minacciato e perseguitato per due anni. Come se fossi io quella sul banco degli imputati. Nonostante tutto, nonostante il danno mediatico, resto in piedi, senza aver perso il lavoro come tanti speravano che accadesse, fedele ai miei principi e difendendo ciò che penso senza farmi influenzare dagli altri. Vi invito a smettere di riversare il vostro odio su persone che non conoscete, a documentarvi e istruirvi, in modo da non dovervi mordere la lingua che a volte vi avvelena. Buona vita". Dopo la scarcerazione di Alves, i due sono stati visti in diverse occasioni insieme, tanto che si vociferava di un loro ritorno di fiamma.