"Thuram, siamo uguali?": Juve, l'incredibile somiglianza con il rapper

Durante una recente intervista rilasciata al programma radiofonico 'Say Waaad', il rapper Artie 5ive ha colto l’occasione per presentare il suo nuovo album “La bellavita”, ma anche per scherzare su una curiosa coincidenza che ha fatto sorridere i social e non solo: la sua somiglianza con il calciatore della Juventus Khephren Thuram . Il paragone è diventato virale sui social, in seguito alle numerose segnalazioni fatte da molti follower, che ne hanno sottolineato quanto i due si somiglino.

Artie 5ive e l'ironia su Thuram

Artie 5ive ha commentato con ironia: "Continuano a dirci che siamo uguali. In realtà non la vedo tutta questa somiglianza, nel senso abbiamo il pizzetto, il baffetto, il colore di pelle simile, le treccine". Poi il rapper ha affermato: "Gli ho scritto una volta per dirgli: 'Guarda che siamo uguali'. Però non mi ha risposto". Nonostante il silenzio del centrocampista francese, il rapper ha voluto chiarire con un sorriso che tra loro non c’è alcun dissapore: "Era partito il meme, non ci sono assolutamente attriti. Lui è un grande". Artie 5ive, pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, è un rapper italiano nato a Milano il 28 agosto 2000 da padre italiano e madre sierraleonese. Il suo nome d'arte deriva dal secondo nome "Arturo" e dalle cinque vie principali del quartiere Bicocca di Milano, dove è cresciuto.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE