Elisabetta Canalis e Cimpeanu: il video social che svela la verità

Elisabetta Canalis e Cimpeanu: le voci di rottura e tradimento

Cimpeanu, tre volte campione del mondo, è stato infatti anche il maestro della showgirl, che tra il 2022 e il 2023 è salita sul ring in diversi incontri ufficiali. Smentite quindi le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, che aveva anticipato nei giorni scorsi una possibile separazione tra Canalis e Cimpeanu, avvalorate da fonti vicine alla coppia. Anche il settimanale DiPiù aveva riferito: "Elisabetta è tornata single, è finita anche la sua ultima storia d’amore e adesso i suoi pensieri sono solo per la figlia...". Tuttavia a tali indiscrezioni non sono mai seguite delle conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Elisabetta ha scelto infatti il silenzio stampa, preferendo comunicare attraverso le immagini: tra i due, dunque, l’amore sembra continuare, almeno stando a quanto mostrato sui social. La love story tra i due è nata a Los Angeles, dopo la fine del matrimonio della modella con il chirurgo americano Brian Perri, dal quale ha avuto la figlia, Skyler Eva. Secondo quanto riferito nelle scorse settimane dal settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, all'origine della presunta rottura ci sarebbe stata l'infedeltà sospetta dello sportivo: Elisabetta avrebbe infatti scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare, scritti da una delle donne che lui segue come personal trainer. A quel punto, lei avrebbe deciso di chiudere la relazione senza esitazioni e ripensamenti. La donna con cui Georgian avrebbe iniziato un flirt sarebbe la modella Jessica Michel Serfaty, 34 anni, ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio.