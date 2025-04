"Elisabetta Canalis tradita dal compagno con una modella super famosa"

Chi è la presunta amante dell'ex della Canalis

Secondo quanto riferito dal settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, all'origine della rottura ci sarebbe l'infedeltà sospetta dello sportivo: Elisabetta avrebbe infatti scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare, scritti da una delle donne che lui segue come personal trainer. A quel punto, lei avrebbe deciso di chiudere la relazione senza esitazioni e ripensamenti. La donna con cui Georgian avrebbe iniziato un flirt sarebbe la modella Jessica Michel Serfaty, 34 anni, ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio. In passato Elisabetta Canalis avrebbe subito un altro tradimento, così come raccontato dalla stessa in un'intervista: "Bobo (Vieri, ndr) mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo". E pensare che con Georgian pensava di aver trovato l'amore vero: "Non sono mai stata così serena...ho trovato una persona che mi capisce e condivide tante cose con me".