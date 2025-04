Guardiola, la riconciliazione con la moglie: "Cristina è l'amore della mia vita"

Guardiola, la promessa fatta a Cristina: l'indiscrezione

La rottura era arrivata in seguito al rinnovo del contratto di Guardiola con il Manchester City, mentre Cristina sperava che si prendesse un anno sabbatico o che andasse ad allenare una nazionale, consentendogli così di stabilirsi definitivamente nella sua casa a Barcellona con lei e la figlia più piccola Valentina, 17enne. La separazione pareva essere la premessa del divorzio, ma nei mesi successivi non è però arrivato. Stando alle rivelazioni fatte da ‘El Nacional', il tecnico avrebbe trascorso le festività pasquali nella villa del quartiere residenziale di Pedralbes a Barcellona dove vivono moglie e figlia e starebbe facendo di tutto per tornare con Cristina. Secondo la giornalista Maria Lapiedra: "Pep Guardiola e Cristina Serra indossano ancora le fedi nuziali, stanno cercando di riconciliarsi. Lui è venuto a casa sua per tre giorni questa Pasqua e ci è rimasto per la notte. Dice che potrebbe stare a Manchester e venire a trovarla con un aereo privato a Barcellona una volta a settimana, per poi ripartire. Lei voleva separarsi perché lui ha rinnovato il contratto in segreto, senza parlare con Cristina, ma Pep vuole stare con lei".