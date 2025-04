Vieri: “Non è una polmonite, mi devo curare però tutto a posto. Grazie per i messaggi"

MILANO - Christian Vieri è rientrato a Milano dopo la difficile vacanza alle Maldive con la famiglia dove l'ex Inter è stato costretto ad interromperla dopo aver sofferto un malore . Già prima della partenza dall’Italia l'ex calciatore aveva accusato tosse e dolori articolari, curati autonomamente con antipiretici. Le condizioni però non sono migliorate costringendo Bobo ad andare in ospedale.

Vieri si è aperto oggi su Instagram per fare il punto della situazione rassicurando sulle sue condizioni: "Ho visto ieri il medico, per fortuna non è polmonite, ho delle medicine, mi devo curare, devo stare a riposo 10-15 giorni però tutto apposto. Grazie a tutti per i messaggi...”.