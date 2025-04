Figo, è finita con Helen dopo 30 anni? Di nuovo solo e lei si mostra sui social

Luis Figo è tornato sotto i riflettori dopo aver partecipato da solo ai Laureus Awards , evento svoltosi vicino alla sua residenza. L’assenza della moglie Helen Svedin , solitamente al suo fianco in queste occasioni, ha alimentato nuove speculazioni su una possibile crisi coniugale. Nel frattempo, Svedin ha pubblicato sui social foto delle sue attività equestri fuori dalla Spagna, impegnata negli allenamenti di dressage con il suo cavallo Raio.

Luis Figo e Helen Svedin: nuovi segnali di distanza

Durante la cerimonia, l'ex calciatore dell'Inter ha elogiato le figlie Daniela, Martina e Stella, senza menzionare la moglie. Secondo El Confidencial, Figo si sarebbe trasferito temporaneamente in un appartamento vicino alla casa di famiglia, un episodio che ricorda una precedente crisi di tre anni fa. In passato, Figo era stato anche al centro di voci infondate su un presunto legame con la modella Claudia Bavel, prontamente smentite con l'annuncio di azioni legali. L'ex calciatore del Real Madrid e Helen hanno una relazione dal 1996 e si sono sposati nel 2001, dal loro amore sono nate tre figlie. Al momento non vi sono conferme circa la presunta separazione tra i due.