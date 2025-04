Sinner ritrova l'amore, prime foto con la nuova fidanzata: chi è Lara Leito

Jannik Sinner è tornato a far notizia, ma questa volta non solo per il tennis. Il campione azzurro è stato paparazzato dal settimanale Chi in atteggiamenti affettuosi con Lara Leito , modella russa di 31 anni, nota per la sua presenza nei principali eventi mondani di Monte-Carlo e della Costa Azzurra. Pare quindi si sia conclusa definitivamente la relazione tra il tennista e la collega Anna Kalinskaya , con qui è stato lo scorso anno, e nessun ritorno di fiamma con l'ex Maria Braccini .

Jannik Sinner, addio Anna Kalinskaya: ora c'è Lara

Jannik Sinner e Lara Leito sono stati avvistati prima durante un allenamento del tennista a Monte Carlo, dove Lara ha salutato con familiarità lo staff tecnico di Sinner, tra cui Darren Cahill, poi sono stati sorpresi mentre si abbracciavano e successivamente si scambiavano delle affettuosità nel centro della città. Dopo il presunto ritorno di fiamma con Maria Braccini e il lungo tira e molla con Anna Kalinskaya, sembra quindi che il cuore di Sinner abbia trovato una nuova compagna. Resta da capire come si evolverà questa relazione, visto il carattere riservato dell’atleta, in contrasto con lo stile di vita mondano della modella. "Ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una bella partita ma sentivo che il divertimento giorno per giorno andava via" non è "come un giocatore si dovrebbe sentire", ha detto Sinner in un'anticipazione dell'intervista rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci che verrà trasmessa questa sera dopo l'edizione delle 20, parlando della sua decisione di patteggiare sul caso Clostebol. In vista degli Internazionali di Roma il numero uno al mondo si dice "molto contento di rientrare in campo, soprattutto a Roma, un torneo speciale per me. Però sicuramente con una mentalità diversa".