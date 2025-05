Sarah Felberbaum e la confessione su De Rossi: "Ha fatto tante cose belle ma una..."

Sarah Felberbaum e l'amore con De Rossi

Sull'ex allenatore della Roma ha detto: "Daniele ha fatto tante cose per me, la più bella è avermi regalato l'amore. Mi sento amata e appagata. Con Daniele sappiamo prenderci i nostri momenti, ci mangiamo ancora con gli occhi. Ma abbiamo lavorato tanto su noi stessi. Gli uomini in genere hanno più paura a mettersi in discussione, ma lui mi ha molto seguita. I nostri figli crescono con la libertà di essere quello che vogliono. Un esempio banale: Noah ha i capelli lunghi, nessuno di noi è contento, ma lui sì e lo lasciamo essere come vuole". Parlando di 'Maschi veri', che esplora temi come la sessualità, i tabù e le coppie aperte, l'attrice ha affermato: "Non sono una sostenitrice della coppia aperta. Ilenia, invece, si sente a suo agio, è il suo modo per salvare la relazione. Se io dovessi trovare tempo per altri uomini, significherebbe che non ho più voglia di darne al mio".