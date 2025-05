Sinner ha un nuovo amore? Paparazzato a Copenaghen, ma lui smentisce tutto

Qualche settimana fa Jannik Sinner è stato paparazzato dal settimanale Chi a Montecarlo in compagnia di Lara Leito. Dopo la fine della love story con la collega Anna Kalinskaya, il tennista sembrava aver ritrovato l'amore con la modella russa, ma niente è come sembra. Proprio il numero uno azzurro, durante la conferenza di presentazione degli Internazionali d'Italia, aveva smentito categoricamente il gossip, sottolineando anche un certo fastidio per la paparazzata: "Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto. Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo. Intanto voglio dire che non sono coinvolto in nessun tipo di relazione. Non ho una relazione". Archiviato il torneo della Capitale, dove Jannik è stato battuto in finale da Alcaraz, il tennista si è concesso qualche giorno di relax prima di andare a Parigi per il Roland Garros.